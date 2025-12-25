"Три броні не врятували": священник ПЦУ отримав повістку одразу після похорону воїна

Повістка після похорону військового

За словами блогера-священника, документ він отримав після похорону загиблого українського військового ще 5 грудня.

"Маю ще повістку до війська. Всьо. Прощайте дорога родино, йду боронити Україну. Похоронили воїна на площі, а після похорону воїна мені вручили повістку. Хейтери, тіштеся! Такий день, нехай Бог боронить: посилку вкрали, повістку отримав", - сказав він.

Повістку священнику вручили ще 5 грудня (скриншот із відео)

"Три броні" і сімейні обставини

Втім, широко ця інформація розлетілась після публікації інтерв'ю, яке він дав Марії Довбенко. У ньому священник розповів, що має одразу три законні підстави для звільнення від військового обов'язку.

Зокрема, він виховує п’ятьох дітей, троє з яких неповнолітні, а також працює в агрофірмі, де передбачене бронювання працівників. Він наголосив на історичній ролі духовенства, зазначивши, що священники традиційно не беруть участі у бойових діях.

"Я ж дітей не віддам в сиротинець. Якби я був сам, то я був би капеланом і займався духовною опікою для воїнів", - зазначив Філюк, додаючи, що й без офіційного статусу продовжує духовно опікуватися військовими.

Законна відстрочка та усиновлені діти

Філюка підписники неодноразово запитували, чому він досі не на фронті. Він пояснював, що має право на відстрочку. За законодавством, усиновлювачі, які утримують хоча б одну дитину до 18 років, що до моменту усиновлення мала статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не підлягають мобілізації.

Додамо, що невідомо, чи священник приходив до ТЦК у зв'язку із видачею повістки. Однак він досі активно публікує фото та відео із богослужінь, тож, очевидно, до війська він не долучився.

Олексій Філюк продовжує служити у церкві (фото: facebook.com.oleksiyfilyk.2)