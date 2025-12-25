"Три броні не врятували": священник ПЦУ отримав повістку одразу після похорону воїна

Священник ПЦУ Олексій Філюк з Тернопільщини, який активно веде блог у соцмережах, отримав повістку. Її вручили одразу після похорону військового. За словами священнослужителя, у нього є одразу три підстави для відстрочки від мобілізації.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Олексія Філюка у Facebook.
За словами блогера-священника, документ він отримав після похорону загиблого українського військового ще 5 грудня.
"Маю ще повістку до війська. Всьо. Прощайте дорога родино, йду боронити Україну. Похоронили воїна на площі, а після похорону воїна мені вручили повістку. Хейтери, тіштеся! Такий день, нехай Бог боронить: посилку вкрали, повістку отримав", - сказав він.
Повістку священнику вручили ще 5 грудня (скриншот із відео)
Втім, широко ця інформація розлетілась після публікації інтерв'ю, яке він дав Марії Довбенко. У ньому священник розповів, що має одразу три законні підстави для звільнення від військового обов'язку.
Зокрема, він виховує п’ятьох дітей, троє з яких неповнолітні, а також працює в агрофірмі, де передбачене бронювання працівників. Він наголосив на історичній ролі духовенства, зазначивши, що священники традиційно не беруть участі у бойових діях.
"Я ж дітей не віддам в сиротинець. Якби я був сам, то я був би капеланом і займався духовною опікою для воїнів", - зазначив Філюк, додаючи, що й без офіційного статусу продовжує духовно опікуватися військовими.
Філюка підписники неодноразово запитували, чому він досі не на фронті. Він пояснював, що має право на відстрочку. За законодавством, усиновлювачі, які утримують хоча б одну дитину до 18 років, що до моменту усиновлення мала статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не підлягають мобілізації.
Додамо, що невідомо, чи священник приходив до ТЦК у зв'язку із видачею повістки. Однак він досі активно публікує фото та відео із богослужінь, тож, очевидно, до війська він не долучився.
Раніше ми писали про те, що настоятель одного з храмів у Волинській області отримав підозру. Він пропонував за хабар забезпечити "духовну" відстрочку від мобілізації.
Читайте також про те, що у Верховній Раді заявили про намір переглянути правила вступу до закладів освіти, щоб обмежити використання навчання як способу ухилення від мобілізації.