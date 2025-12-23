Поступление ради отсрочки: в Раде заявили о намерении закрыть образовательные "лазейки" для уклонистов

В Верховной Раде заявили о намерении пересмотреть правила поступления в учебные заведения, чтобы ограничить использование обучения как способа уклонения от мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram .

Образование как способ уклонения

По словам Бабака, вступительная кампания 2023 года показала серьезную проблему - обучение на бакалавриате и в аспирантуре часто использовали не по прямому назначению.

"Под видом получения образования его пытались использовать как способ отсрочки выполнения военного долга", - отметил он.

В ответ на это в 2023 году был введен ряд решений, которые стали предохранителями для злоупотреблений. Их эффективность, по словам главы комитета, подтвердили результаты вступительных кампаний 2024-2025 годов.

Новый тренд среди мужчин 25+

В то же время анализ последних двух лет выявил новую тенденцию - резкий рост заинтересованности профессиональным предвысшим образованием среди мужчин в возрасте 25 лет и старше.

"В 2024 году больше всего мужчин 25+ поступили именно на уровень профессионального предвысшего образования - 55 581 человек. В 2025 году эта закономерность сохранилась, но уже в меньшей степени - 24 819 поступающих", - сообщил Бабак.

Таким образом, после ограничений на бакалавриате и в аспирантуре часть поступающих переориентировалась на другой уровень образования.

Правила пересмотрят вместе с оборонным комитетом

Глава профильного комитета подчеркнул, что образование должно использоваться по назначению, а не как инструмент избежания обязанностей в военное время.

"Мы работаем вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, чтобы ограничить любые возможности для уклонения перед выполнением военного долга", - заявил Бабак.

По его словам, речь идет о системном пересмотре правил и закрытии возможных лазеек, одновременно с сохранением баланса между правом на образование и ответственностью граждан в условиях военного положения.

Что это означает

Ожидается, что новые подходы могут коснуться правил поступления, формы обучения и условий предоставления отсрочки. Детали решений пока прорабатываются, однако в парламенте отмечают: цель - не ограничить доступ к образованию, а исключить его использование как механизма уклонения от военного долга.