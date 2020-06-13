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В Україні через негоду знеструмлено населені пункти в 7 областях

Новини » Надзвичайні події     13.06.2020 - 10:10
В Україні через негоду знеструмлено населені пункти в 7 областях
Фото: відновлення електропостачання (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Відсутність електрики спостерігається в 80 населених пунктах

Станом на суботу, 13 червня, в Україні знеструмлено 80 населених пунктів в результаті ускладнення погодних умов. Бригади вже почали роботу по відновленню електропостачання.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"12 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 80 населених пунктів у 7 областях, а саме: Чернівецька - 28 Черкаська - 14, Кіровоградська - 12, Львівська - 11 Закарпатська - 8 і Донецька – 7", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання вже залучили бригади обленерго.

Зазначимо, двома днями раніше в Україні 241 населений пункт було знеструмлено внаслідок дощів та сильних поривів вітру.

Також РБК-Україна писало, що на заході України можливе затоплення через вихід води з річок на заплаву.

Нагадаємо, сьогодні всі регіони країни накриє дощами та грозами, однак більшість областей будуть страждати від спеки.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України электричествоПогода
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