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На заході України можливе затоплення через вихід води на заплаву річок

Новини » Надзвичайні події     13.06.2020 - 09:39
На заході України можливе затоплення через вихід води на заплаву річок
Фото: у річках продовжує підніматися рівень води (if.dsns.gov.ua)

На окремих ділянках вода в річках може піднятися на 2 метри

У трьох західних областях можливе затоплення через вихід води з річок на заплаву. Синоптики попереджають, що є ймовірність початкового затоплення сільськогосподарських угідь, об'єктів інфраструктури біля річок.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що на окремих ділянках вода в річках може піднятися на 2 метри

"За даними Укргідрометцентру, протягом 14 червня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,5 - 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м, місцями можливий вихід води на заплаву та початкове затоплення сільськогосподарських угідь, об'єктів інфраструктури біля річок, формування значного місцевого і схильного стоку, в горах ймовірно утворення локальних селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 13-15 червня на річці Стохід у Волинській області при подальшому підвищенні рівня води з добовою інтенсивністю 1-5 см можливе часткове затоплення сільгоспугідь.

Нагадаємо, сьогодні всі регіони країни накриє дощами та грозами, однак більшість областей будуть страждати від спеки.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Закарпатській області змило мости та затопило село.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ДСНСзатоплениерека
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