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Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     13.06.2020 - 08:00
Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дощі в Україні (РБК-Україна)

В усіх областях очікується спека від +25 до +35 градусів тепла

Сьогодні, 13 червня, погода в Україні погіршиться. В усіх областях очікуються дощі з грозами та спека від +25 до +35 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, усі регіони країни накриє дощами та грозами. Однак більшість областей буде потерпати від спеки.

У західних областях температура вдень становитиме від +26 до +29 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +15 +19 градусів.

У північних областях вдень температура повітря очікується +30 +32 градуси тепла, а вночі +17 +20 градусів.

У центральних та східних областях температура повітря вдень буде в межах +28 +35 градусів. Вночі очікується від +17 до +21 градуса тепла.

У південних областях сьогодні вдень температура повітря складе + 25 +30 градусів, а вночі +15 +19 градусів.

Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 13 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні передають дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме +29 +33, а вночі +17 +20 градусів тепла.

Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Київській області на 13 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні на вихідні очікується гроза та дощі, а також висока температура повітря.

Крім того, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Закарпатській області змило мости та затопило село.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ГідрометцентрКиївУкраїнадождиобластиПогода
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