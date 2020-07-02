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Тривожний сигнал: у ЄС відреагували на відставку Смолія

Новини » Політика     02.07.2020 - 17:45
Тривожний сигнал: у ЄС відреагували на відставку Смолія
Фото: Яків Смолій (bank.gov.ua)

Створення сильного і незалежного Нацбанку залишається критично важливим для майбутнього успіху України

Європейський союз стурбований відставкою голови Національного банку України Якова Смолія через політичний тиск. Також у ЄС висловили сподівання, що український уряд продовжить дотримуватися власних зобов'язань в реформах і в співробітництві з Євросоюзом.

Про це повідомив офіційний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Пітер Стано.

"Оголошення про відставку голови Національного банку України Якова Смолія на тлі передбачуваного політичного тиску посилає тривожний сигнал. Банк повинен зберігати здатність самостійно виконувати свою роль. Підрив цього важливого інституту ставить під загрозу авторитет і підтримку програми реформ в Україні", - заявив він.

За словами представника ЄС, створення сильного і незалежного Нацбанку було фундаментальним досягненням України, і залишається критично важливим для її майбутнього успіху.

При цьому він зазначив, що "шлях до реформи в Україні непроста, особливо в нинішніх виняткових обставин пандемії".

Нагадаємо, напередодні Смолій заявив, що подав у відставку з-за політичного тиску.

Пізніше президент Володимир Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія.

За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, Рада може відправити Смолія у відставку 3 липня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЕвросоюзНаціональний банк УкраїниЯків Смолій
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