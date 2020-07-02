Тревожный сигнал: в ЕС отреагировали на отставку Смолия

Фото: Яков Смолий (bank.gov.ua)

Создание сильного и независимого Нацбанка остается критически важным для будущего успеха Украины

Европейский союз обеспокоен отставкой главы Национального банка Украины Якова Смолия из-за политического давления. Также в ЕС выразили надежду, что украинское правительство продолжит придерживаться собственных обязательств в реформах и в сотрудничестве с Евросоюзом.

Об этом сообщил официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.

"Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность самостоятельно выполнять свою роль. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине", - заявил он.

По словам представителя ЕС, создание сильного и независимого Нацбанка было фундаментальным достижением Украины, и остается критически важным для ее будущего успеха.

При этом он отметил, что "путь к реформе в Украине непрост, особенно в нынешних исключительных обстоятельствах пандемии".

Напомним, накануне Смолий заявил, что подал в отставку из-за политического давления.

Позже президент Владимир Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия.

По словам первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, Рада может отправить Смолия в отставку 3 июля.

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Автор: РБК-Украина