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РФ потеряла за сутки еще 1200 солдат и сотню единиц автотехники, - Генштаб

Вторник 24 июня 2025 08:00
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РФ потеряла за сутки еще 1200 солдат и сотню единиц автотехники, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 23 на 24 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 1200 солдат. Также ВСУ уничтожили 21 артсистему и 100 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 013 700 (+1200) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 10 966 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 879 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 29 511 (+21) ед;
  • РСЗО - 1424 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1188 ед;
  • самолетов - 416 ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 915 (+198) ед;
  • крылатых ракет - 3388 (+12) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 52 961 (+100) ед;
  • специальной техники - 3920 ед.

РФ потеряла за сутки еще 1200 солдат и сотню единиц автотехники, - Генштаб

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер, 23 июня, на фронте было зафиксировано 127 боевых столкновений. Наибольшее количество атак, а именно - 49, враг нанес на Покровском направлении.

"Оккупанты проявляли активность вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Мирноград, Новосергиевка, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптеве и в направлениях Шахового, Владимировки, Молодецкого, Сергеевки, Новопавловки", - уточняли в Генштабе.

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