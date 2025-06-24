РФ потеряла за сутки еще 1200 солдат и сотню единиц автотехники, - Генштаб

За последние сутки, с 23 на 24 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 1200 солдат. Также ВСУ уничтожили 21 артсистему и 100 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 июня 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер, 23 июня, на фронте было зафиксировано 127 боевых столкновений. Наибольшее количество атак, а именно - 49, враг нанес на Покровском направлении.

"Оккупанты проявляли активность вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Мирноград, Новосергиевка, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптеве и в направлениях Шахового, Владимировки, Молодецкого, Сергеевки, Новопавловки", - уточняли в Генштабе.

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