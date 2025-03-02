Не ротация. Украина осудила смену команды МАГАТЭ на ЗАЭС через оккупированные территории

В МИД Украины осудили решение МАГАТЭ по выводу сотрудников с ЗАЭС через оккупированные территории Украины и Россию. В министерстве такие действия не назвали ротацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте МИД Украины.

Так, Министерство иностранных дел осуждает нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины в результате российского шантажа и системных попыток навязать международным организациям незаконные и противоречивые механизмы деятельности на временно оккупированных территориях.

"Россия целенаправленно создает искусственные преграды для деятельности международных организаций в Украине, заставляя их нарушать украинское законодательство, двусторонние соглашения с Украиной, а также пренебрегать резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в заявлении.

В МИД Украины отмечают, что ситуация на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции стала особым примером такого российского шантажа.

"Россия фактически заставила сотрудников МАГАТЭ находиться на станции без ротации 80 дней, что значительно превышает запланированный срок, держа людей под беспрецедентным психологическим давлением, в зоне повышенных рисков. Москва фактически лишила международных экспертов свободы передвижения и использовала их как инструмент политического давления на международное сообщество", - констатируют в министерстве.

В МИД подчеркнули, что Украина неоднократно предлагала безопасный и законный маршрут ротации через подконтрольную территорию, однако Москва систематически отказывала МАГАТЭ в предоставлении гарантий безопасности по этим условиям.

"Кремль намеренно блокировал безопасный выезд специалистов через подконтрольную Украине территорию, заставляя Агентство согласиться на российские условия. Расцениваем действия МАГАТЭ не как ротацию экспертов на ЗАЭС, а как гуманитарную эвакуацию в условиях угрозы жизни и здоровью людей, которые являются сотрудниками Агентства", - подчеркивают в МИД.

Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства и предостерегает от повторения любых подобных действий в будущем.

"Украинская сторона также вынесет вопрос беспрецедентного шантажа РФ на заседание Совета управляющих МАГАТЭ уже в ближайшие дни", - резюмируется в заявлении.

Что говорят в МАГАТЭ и в РФ

Добавим, что пока от МАГАТЭ не поступало никаких комментариев относительно такого решения.

А в России уже успели заявить, что "на Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ" и она "впервые проходила по территории РФ". По данным оккупантов, новая команда из трех инспекторов уже якобы зашла на станцию, их задача наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно из-за отсутствия какой-либо реакции со стороны МАГАТЭ.