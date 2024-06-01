Главное событие в мире спорта. Когда и где состоится Олимпиада 2024

Летняя Олимпиада-2024 через несколько недель стартует в Париже. В программе новые виды спорта, грандиозная церемония открытия на воде, соревнования в садах Версаля и других знаковых местах. К тому же, это будут первые Игры после пандемии коронавируса без карантинных ограничений.

РБК-Украина собрало все, что известно о летней Олимпиаде во Франции.

Содержание:

Париж – столица спорта. Главные локации Олимпиады

С 26 июля по 11 августа 2024 Франция будет принимать ХХХІІІ летние Олимпийские игры. Для страны это будет в третий раз в истории современных соревнований.

Примечательно, что с последней Олимпиады в Париже прошло ровно 100 лет – они состоялись в 1924-м, а до этого – в 1920 году. Кроме того, во французских городах три раза проходили зимние игры.

Кандидатами на проведение Олимпиады-2024 также были Гамбург, Будапешт, Рим и Лос-Анджелес. Впоследствии европейские города отозвали свои заявки по разным причинам, а Лос-Анджелес был избран городом-хозяином следующих летних Игр в 2028 году.

Большинство спортивных соревнований и активностей для болельщиков будут проходить в Париже и локациях, расположенных в столичном округе (Сен-Дени, Ле-Бурже, Нантер, Версаль и Вер-сюр-Марн).

Фото: Олимпийские игры в 1924 году на стадионе Ив дю Мануар (facebook.com/Paris2024)

Спортивные мероприятия также запланированы в более отдаленных регионах, например, в городе Лилль в 225 км от Парижа и Марселе (430 км). А соревнования по серфингу состоятся в 15,6 тыс. км – на тихоокеанском острове Таити, входящем в состав заморской территории страны Французская Полинезия.

Зоны, где расположены олимпийские объекты:

Гранд Париж

Центральная зона Парижа

Версальская зона (конный спорт, велогонки, гольф у дворца Версаль)

За городом (парусный спорт в Марселе, серфинг в Теахупоо на Таити, гребля и гребной слалом в Вер-сюр-Марн)

Футбольные стадионы (Париж, Марсель, Тулуза, Ницца, Бордо, Лион, Нант, Сент-Этьен)

Отметим, что летние Паралимпийские игры-2024 также будет принимать Париж. Они продлятся с 28 августа по 8 сентября.

Впервые в мире. Церемония открытия на воде

День открытия Олимпийских игр-2024, 26 июля, обещает стать зрелищным событием. Впервые мероприятие пройдет на воде вместо традиционного олимпийского стадиона.

Вдоль реки Сены установят трибуны, на которых смогут разместиться сотни тысяч зрителей. Парад спортсменов на лодках проплывет по маршруту длиной 6 км с видом на достопримечательности Парижа. Трибуны протянутся от библиотеки Франсуа Миттерана до Эйфелевой башни. Будет привлечено около 160 лодок. Также событие будет транслироваться на 80 гигантских экранах вдоль маршрута.

Церемонию открытия Олимпиады смогут увидеть вживую 300 тысяч человек. Бесплатный вход для зрителей будет по специальным приглашениям.

Официальные протокольные мероприятия Игр пройдут в садах Трокадеро неподалеку от Эйфелевой башни после завершения парада на воде. ХХХІІІ Олимпийские игры торжественно откроет президент Франции Эммануэль Макрон.

Фото: макет олимпийских зон в Париже (x.com/Paris2024)

Символы Олимпиады-2024

"Визитна карточка" Парижа, Эйфелева башня, должна была стать главным символом летней Олимпиады. Вначале организаторы планировали нанести ее изображение на эмблему Игр.

Однако окончательным логотипом избрали сочетание очертаний олимпийского огня и женского образа Марианны, которая считается воплощением Французской Республики.

Изображение женского лица на эмблеме является данью памяти о летней Олимпиаде-1900 в Париже, когда в соревнованиях впервые приняли участие женщины.

Однако Эйфелева башня все же будет важной частью события. К Олимпиаде на памятке установят пять переплетенных колец – синее, желтое, черное, зеленое и красное, символизирующие 5 континентов-участников Игр. Их разместят примерно на 60 метров от земли между первым и вторым этажами.

К тому же, частицы конструкции башни использовали при создании медалей для олимпийцев. Шестиугольные жетоны, встроенные на лицевой стороне золотых, серебряных и бронзовых медалей, были взяты с железных балок и других частей Эйфелевой башни, замененных при реконструкции.

Фото: медали на Олимпиаде 2024 (x.com/Paris2024)

На обратной стороне медалей изображена греческая богиня победы Ника, которая мчится вперед.

На медалях Паралимпийских игр изображен вид на Эйфелеву башню снизу и нанесена шрифтом Брайля надпись "Париж 2024" – в честь француза Луи Брайля, который изобрёл систему чтения и письма для слабовидящих.

Привлечение молодежи и гендерное равенство. На Играх-2024 станет больше видов спорта

Программа летних Олимпийских игр 2024 будет включать 32 вида спорта, в которых разыграют 329 медалей.

К 28 традиционным видам спорта летней Олимпиады добавлено еще 4:

брейкинг (брейк-данс)

скейтбординг

спортивное скалолазание

серфинг

Брейк-данс дебютирует на нынешних Играх, а соревнования по серфингу, скейтбордингу и скалолазанию впервые попали в список олимпийских видов спорта в 2020 году. В организационном комитете Олимпиады подчеркнули, что внедрение этих соревнований имеет целью сделать Игры гендерно сбалансированными и ориентированными на молодежь.

Соревнования по брейк-дансу будут проходить как для женских, так и для мужских команд с одинаковым количеством участников. Брейк-данс впервые был представлен на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году. После успеха на Играх в Аргентине брейкинг добавили в программу Олимпиады в Париже 2024.

В спортивном скалолазании соревнования для "комбинированных" команд заменили отдельными соревнованиями для каждого пола. Также этот вид спорта более ориентирован на молодых людей, ведь среди спортсменов 39% младше 18 лет. Скалолазание также впервые было представлено на юношеских Играх в Аргентине. Зрелищность и напряжение этого вида спорта открыли ему путь к Олимпиаде-2020 в Токио, а теперь – в Париж.

Соревнования по серфингу будут проходить в течение 4-х дней Олимпиады, но на огромном расстоянии от центра Игр. Спортсмены будут демонстрировать свою сноровку на пляже Теахупоо на Таити. Это место известно своими гигантскими волнами, которые могут достигать 7 метров.

Скейтбординг – еще один популярный вид спорта среди молодежи впервые был добавлен в программу Олимпийских игр в 2020 году. На Олимпиаде в Париже спортсмены будут делать трюки на центральной площади Парижа Place de La Concorde (площадь Согласия).

Участники олимпиады. Будут ли РФ и Беларусь

На летние Игры-2024 во Франции съедутся около 10,5 тысячи спортсменов со всех уголков мира. Национальные комитеты из 158 стран квалифицировали своих атлетов на Олимпиаду.

Самая большая олимпийская сборная в США – 523 спортсмена. Страна-хозяйка Франция отправляет на соревнование 503 атлета. В тройке лидеров по количеству участников сборной – Австралия (399). От Германии в Париж поедут 335 олимпийцев, от Китая – 326, от Великобритании – 270.

По состоянию на 31 мая 2024, 102 украинских спортсмена получили лицензии на Олимпиаду в 22 видах соревнований.

Фото: в Олимпиаде примут участие более 10 тыс. спортсменов (x.com/Paris2024)

Участие России и Беларуси на Играх-2024 стало предметом активных дискуссий. После начала полномасштабного российского вторжения в Украине и Европе требовали запрета для спортсменов из этих стран.

В итоге Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил российских и белорусских атлетов от Олимпиады в Париже, однако они смогут участвовать в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах соревнований.

Кроме того, отдельные нейтральные спортсмены должны быть одобрены международной федерацией каждого вида спорта. Таким образом, атлеты, поддерживающие войну, не будут допускаться к Олимпиаде-2024. Это правило также распространяется и на персонал сборных.

Российские и белорусские олимпийцы не будут участвовать в церемонии открытия, им запрещено использовать флаг, гимн своих стран. Также делегации стран не будут вносить в список официальных медалей.

Они будут обязаны на Играх использовать флаг с изображением эмблемы AIN (Athlеtes Individuels Neutres – с фр. индивидуальный нейтральный спортсмен) и инструментальный гимн, утвержденный МОК.

При подготовке использовались: официальный портал Олимпийских игр, публикации изданий BBC, France24, информация из Wikipedia.