Третий с начала года: в Молдове нашли очередной беспилотник: в Молдове нашли очередной беспилотник

Отметим, что это уже третий дрон, который обнаружили в стране с начала 2026 года. Так, 17 января возле села Нукарены Теленештского района нашли российский беспилотник. Это оказалась "Гербера" - дрон-"приманка", не оснащенный боевой частью.

Еще один беспилотник обнаружили в приграничных районах Молдовы 22 января. Правда, этот дрон, который упал во двор заброшенного дома, оказался оснащенным боевой частью, из-за чего опасную находку взорвали на месте.