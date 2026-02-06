Третій з початку року: в Молдові знайшли черговий безпілотник

Зазначимо, що це вже третій дрон, який виявили в країні з початку 2026 року. Так, 17 січня біля села Нукарени Теленештського району знайшли російський безпілотник. Це виявилася "Гербера" - дрон-"приманка", не оснащений бойовою частиною.

Ще один безпілотник виявили в прикордонних районах Молдови 22 січня. Щоправда, цей дрон, який впав на подвір'я закинутого будинку, виявився оснащеним бойовою частиною, через що небезпечну знахідку підірвали на місці.