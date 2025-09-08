RU

Третье нарушение за год. Вертолет РФ вторгся в воздушное пространство Эстонии

Иллюстративное фото: российский Ми-8 вторгся в воздушное пространство Эстонии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский вертолет Ми-8 залетел в воздушное пространство Эстонии и пробыл там несколько минут. Это уже не первое такое нарушение в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Эстонских оборонных сил.

"В воскресенье, 7 сентября, в полдень российский вертолет Ми-8 без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и оставался в воздушном пространстве Эстонии около четырех минут", - сказано в сообщении Сил обороны. 

Там уточнили, что у вертолета не было плана полета, а транспондер был отключен. На момент нарушения у Ми-8 также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонскими службами воздушного движения.

На этом фоне Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России в Эстонии и вручило ему ноту протеста. 

До этого инцидента только в этом году россияне нарушали воздушное пространство Эстонии уже два раза. 

Нарушение воздушного пространства Литвы

Напомним, в конце июля российский ударный дрон нарушил воздушное пространство Литвы.

Как выяснилось позже, это была российская "Гербера". Она упала на литовском полигоне.

