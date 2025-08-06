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В НАТО отреагировали на нарушение воздушного пространства Литвы дронами РФ

Среда 06 августа 2025 17:26
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В НАТО отреагировали на нарушение воздушного пространства Литвы дронами РФ Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В НАТО "очень серьезно" относятся к нарушениям воздушного пространства Литвы российскими дронами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написала пресс-секретарь Альянса Элисон Гарт в соцсети Х.

По ее словам, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня пообщался с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом относительно недавних нарушений воздушного пространства Литвы российскими военными беспилотниками.

"НАТО очень серьезно относится к этим инцидентам. Мы остаемся бдительными и готовыми защищать каждый сантиметр территории НАТО", - отметила пресс-секретарь.

Дроны РФ нарушили воздушное пространство Литвы

Напомним, 28 июля над Литвой заметили российский ударный дрон, который был похож на "Шахед". Инцидент произошел той же ночью, когда россияне атаковали Украину своими беспилотниками.

В пятницу, 1 августа, российский дрон обнаружили на полигоне в Литве. Беспилотник залетел в литовское воздушное пространство с территории Беларуси.

Министр иностранных дел и министр обороны Литвы направили письмо генсеку НАТО Марку Рютте, в котором призвали к немедленным мерам по усилению возможностей ПВО в Литве и ускорению полной реализации модели ротационной противовоздушной обороны.

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НАТО Российская Федерация Литва Дрони
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