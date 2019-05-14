Майже третина українців вважають себе вірними ПЦУ

Фото: хресний хід за автокефалію в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кількість прихильників Московського патріархату в Україні впала до 10%

У березні 2019 року три чверті українців (77%) вважали себе православними. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Серед всіх опитаних 29,5% заявили, що Православна церква України найкраще описує їхні уподобання, 11% відносять себе до Української православної церкви Московського патріархату. Ще 28% вважають себе просто православними.

Крім того, зараховують себе Української Греко-католицької церкви 8,3% респондентів, до протестантських християнських церков - 2,1%, до Римо-католицької церкви - 0,3%, до інших релігій - 0,3%.

Не належать до жодної релігії, але є віруючими 11,9%. Атеїстами вважають себе 5% громадян.

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Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом березня 2019 року. Польовий етап тривав з 21 по 29 березня. Всього було опитано 1200 респондентів, які проживають по всій України окрім окупованих Росією територій. Максимальна похибка - 4,3%.

Нагадаємо, 9 січня томос про автокефалію Православної церкви України підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату. За даними опитування Центру Разумкова, у грудні 2018 року створення в Україні помісної автокефальної православної церкви підтримували 43,1% респондентів, виступали проти - 22,0%.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, 24% українців вважають головною подією 2018 року об’єднання церков, надання томосу.

Дані Центру Разумкова за 2018 рік свідчать про те, що 29% громадян України вважали себе вірними Київського патріархату, 13% - УПЦ Московського патріархату, 0,3% - Української автокефальної православної церкви, просто православними - 23%.