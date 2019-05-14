Почти треть украинцев считают себя верующими ПЦУ

Фото: крестный ход за автокефалию в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доля сторонников Московского патриархата в Украине сократилась до 10%

В марте 2019 года три четверти украинцев (77%) считали себя православными. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Среди всех опрошенных 29,5% заявили, что Православная церковь Украины лучше всего описывает их предпочтения, 11% относят себя к Украинской православной церкви Московского патриархата. Еще 28% считают себя просто православными.

Кроме того, причисляют себя Украинской Греко-католической церкви 8,3% респондентов, к протестантским христианским церквям - 2,1%, к Римо-католической церкви - 0,3%, к другим религиям - 0,3%.

Не принадлежат ни к одной религии, но являются верующими 11,9%. Атеистами считают себя 5% граждан.

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Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение марта 2019 года. Полевой этап длился с 21 по 29 марта. Всего было опрошено 1200 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность - 4,3%.

Напомним, 9 января томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата. По данным опроса Центра Разумкова, в декабре 2018 года создания в Украине поместной автокефальной православной церкви поддерживали 43,1% респондентов, выступали против - 22,0%.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 24% украинцев считают главным событием 2018 года объединение церквей, предоставление томоса.

Данные Центра Разумкова за 2018 год свидетельствуют о том, что 29% граждан Украины считали себя верными Киевского патриархата, 13% - УПЦ Московского патриархата, 0,3% - Украинской автокефальной православной церкви, просто православными - 23%.