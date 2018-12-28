Українці назвали головну подію року

Фото: Об'єднавчий собор (Віталій Носач, РБК-Україна)

Автокефалія церкви стала головною подією 2018 року

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, 24% українців вважають головною подією 2018 року об’єднання церков, надання томосу. Про це на конференції "2018-й: підсумки і прогнози" повідомила директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вона відзначила, що опитування проводилось наприкінці грудня 2018 року, питання були в більшості відкритими.

"Ми захопили останні події в Україні. Деякі питання ми ставили постійно, а деякі питання були новими. Головною подією було визнано об’єднання церков, згідно із результатами опитування", - сказала вона.

За даними опитування, далі йдуть: введення військового стану (17%), інцидент у Керченській протоці (9%), продовження війни (7%). Жодної події не змогли назвати 12% (минулого року - 25%).

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За її словами, ситуація в порівнянні з опитуванням у минулому році не сильно змінилася.

"Лише 20 відсотків впевнені, що Україна подолає труднощі в найближчий час, 40 же відсотків вважають, що у нас поліпшилась обороноздатність", - повідомила вона.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг, лише третина (31%) респондентів очікують, що ситуація в Україні у результаті майбутніх виборів президента покращиться. У той же час 35% респондентів вважають, що ситуація не зміниться, 15% стверджують, що вона погіршиться.

За даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), до трійки улюблених свят українців стабільно входять Різдво, Великдень і Новий рік.