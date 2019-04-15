Соціологи заміряли рівень віриу забобони серед українців

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Серед жінок забобони поширені в два рази більше

Більшість українців (57%) не визнають силу забобонів, у той час як вірять у прикмети і забобони 37% респондентів. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, стикалися з практичним підтвердженням забобонів 32% опитаних, не стикалися - 61%. Крім того, мають при собі талісмани, обереги, інші захищають і приносять удачу предмети - 28%, не мають таких - 69%.

Проте вважають себе забобонними людьми 25% респондентів, не вважають - 70%.

Віра в силу забобонів або ж їх заперечення залежить від статі і віку опитаних. Так, серед жінок практично в два рази більше, ніж серед чоловіків, тих хто вірить у прикмети і забобони, вважає себе забобонним, стикався з підтвердженням забобонів і користується талісманами і оберегами. Кілька менш виявлені вікові відмінності, але в цілому простежується тенденція посилення забобонності, віри в прикмети і їх практичні підтвердження зі збільшенням віку респондентів. А от користуються оберегами і талісманами приблизно в рівній мірі українці всіх поколінь.

Опитування проводилося в період з 5 по 14 березня 2019 року серед 1999 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, більшість українців (від 56% до 68%) вважають, що в сферах суспільного життя чоловіки і жінки мають рівні права для своєї самореалізації. Разом з тим, значна частина громадян (від 29% до 42%) вважають, більш широкі можливості для самореалізації мають чоловіки.