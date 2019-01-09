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Томос про автокефалію ПЦУ підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 12:53
Томос про автокефалію ПЦУ підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату
Фото: члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос (facebook.com/nelly.kovalska)

Вселенський патріархат 6 січня надав томос ПЦУ

Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) сьогодні, 9 січня 2019 року, підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romfea.

Як зазначається, томос для ПЦУ було остаточно підписано на сьогоднішньому засідання священного Синоду Вселенського патріархату всіма членами Синоду.

Томос про автокефалію ПЦУ підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату

Фото: facebook.com/nelly.kovalska

Нагадаємо, 6 січня 2019 року Вселенський патріархат надав томос Православній церкві України. Предстоятель ПЦУ Епіфаній в ході богослужіння в храмі Святого Георгія на Фанарі отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія посох і томос, який проголошує автокефалію.

Крім того, повідомлялося, що в неділю, 6 січня, ввечері в Києві приземлився літак з томосом про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).

Як заявляв керівник департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури Андрій Юраш, томос про автокефалію ПЦУ на деякий час повернеться в Стамбул, так як його повинні підписати всі члени Синоду Вселенського патріархату.

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