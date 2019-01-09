Томос про автокефалію ПЦУ підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату

Фото: члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос (facebook.com/nelly.kovalska)

Вселенський патріархат 6 січня надав томос ПЦУ

Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) сьогодні, 9 січня 2019 року, підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romfea.

Як зазначається, томос для ПЦУ було остаточно підписано на сьогоднішньому засідання священного Синоду Вселенського патріархату всіма членами Синоду.

Фото: facebook.com/nelly.kovalska

Нагадаємо, 6 січня 2019 року Вселенський патріархат надав томос Православній церкві України. Предстоятель ПЦУ Епіфаній в ході богослужіння в храмі Святого Георгія на Фанарі отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія посох і томос, який проголошує автокефалію.

Крім того, повідомлялося, що в неділю, 6 січня, ввечері в Києві приземлився літак з томосом про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).

Як заявляв керівник департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури Андрій Юраш, томос про автокефалію ПЦУ на деякий час повернеться в Стамбул, так як його повинні підписати всі члени Синоду Вселенського патріархату.