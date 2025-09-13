Тренер "Ноттингема" перепутал Зинченко с Шевченко: курьез перед матчем АПЛ

Новоназначенный главный тренер "Ноттингем Форест" Анже Постекоглу допустил забавный ляп перед игрой АПЛ против "Арсенала". Во время пресс-конференции он перепутал Александра Зинченко с легендой украинского футбола Андреем Шевченко.
Готовясь к матчу с "Арсеналом", наставник "Фореста" комментировал кадровую ситуацию в команде. Однако вместо Зинченко, который перебрался в клуб на правах аренды, тренер упомянул имя Андрея Шевченко.
"Шевченко, конечно же, не сможет сыграть в следующем матче, потому что он арендован у "Арсенала", - сказал Постекоглу, чем вызвал волну шуток в соцсетях.
Фаны сразу же напомнили, что Шевченко давно завершил карьеру, тогда как Зинченко является ключевым игроком сборной Украины. Но возможно это на фарт для Александра.
Александр Зинченко этим летом перешел в "Ноттингем Форест" на правах аренды из "Арсенала" до конца сезона-2025/26. Однако в ближайшем матче против "канониров" украинец не сможет дебютировать за свою новую команду из-за условий арендного соглашения.
Ранее также сообщалось, что футболист не попал в заявку "Фореста" на Лигу Европы.
По прибытии на тренировочную базу Зинченко поделился эмоциями от перехода:
"Я чувствую себя невероятно. Я должен сказать большое спасибо всем за гостеприимство. В клубе так много хороших людей, и я так счастлив. Это замечательная возможность. Я хочу помочь команде достичь своих целей и показать себе, что могу делать хорошие вещи на поле", - цитирует украинца пресс-служба "Фореста".
По словам футболиста, он готов играть на любой позиции, где его видит тренер, а также помогать молодым партнерам.
Сегодня, 13 сентября, Ноттингем Форест проведет матч против "Арсенала" в рамках чемпионата Англии. Дебют Зинченко за "лесников" состоится уже после этой встречи.
