Трендовые балетки и пижама: модный образ от Рианны, который надо повторить (фото)

Какой образ выбрала Рианна для прогулки

На этот раз вместо платья или кэжуал-наряда артистка привлекла внимание к пижамной моде, который давно завоевал популярность. Будущая мама показала, как легко его можно вписать в повседневность беременной женщины.

Так, на прогулки в Лос-Анджелесе артистка вышла в полосатой пижаме из собственной коллекции Savage X Fenty в светло-розовом оттенке. Она не только выглядит стильно, но и комфортно.

Изюминкой образа стали элегантные бежевые балетки таби от Maison Margiela с разделенным носком. Они добавили луку непринужденности, уникальности и одновременно подчеркнули, что эта обувь остается мастхэвом летнего и начала осеннего сезона.

Дополнила ансамбль Рианна массивными цепочками и серьгами, которые добавили гламура. В руках она держала стильную сумку в светлых оттенках, которая гармонично перекликалась со всем образом.

Секреты пижамного стиля: как носить и с чем сочетать

Не секрет, что одним из главных трендов 2025 года является микс комфорта и стиля. И пижама прекрасно вписывается в эту концепцию. Комплекты одежды для дома давно вышли за рамки: их носят в городе, на свидания и даже на светские мероприятия.

Мы уже рассказывали, как носить пижамные шорты и рубашки и выглядеть стильно в любой ситуации. Секрет - в правильных сочетаниях. Пижаму из легких или атласных тканей стоит комбинировать с обувью на низком ходу. Это могут быть балетки, лоферы или даже кеды, которые добавят удобства и современности.

Завершать лук стоит минималистичными аксессуарами. Лучше всего выбирать тонкие украшения, небольшие сумки и очки. На примере Рианны видим, как хорошо вписывается в образ шелковый платок на голове.

Кроме того, отдельные предметы одежды пижамы можно отдельно сочетать с другими элементами гардероба. Например, шелковую рубашку - с классическими джинсами или юбкой миди, а брюки или шорты свободного кроя - с базовым топом или жакетом.