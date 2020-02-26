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Трьох учасників заворушень у Нових Санжарах відправили під домашній арешт

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 14:27
Трьох учасників заворушень у Нових Санжарах відправили під домашній арешт
Фото: протести в Нових Санжарах (РБК-Україна)

Суд відправив під домашній арешт Віталія Семирода і ще двох учасників протестів

Октябрський районний суд Полтави відправив під нічний домашній арешт Віталія Семирода, який брав участь у заворушеннях у Нових Санжарах 20 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що Семирод проведе під нічним домашнім арештом 60 діб. Ще одному учаснику протестів у Нових Санжарах - Михайлу Галаці, суд відмовив у застосуванні будь-яких запобіжних заходів.

Учора, 25 лютого, під нічний домашній арешт також відправили Костянтина Бігдана і Миколу Кудріна.

Фото: підсудні Віталій Семирод і Михайло Галака з адвокатом (poltava.to)

Нагадаємо, раніше Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід одному затриманому під час зіткнень у Нових Санжарах. Його відправили під нічний домашній арешт до 20 квітня 2020 року.

На даний момент про підозру повідомили шістьом учасникам заворушень у Нових Санжарах.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах відбулися масові протести, які переросли в зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями. Учасники акцій намагалися не пустити на території госпіталю евакуйованих з китайського Уханя, який повинні пробути у Нових Санжарах на обсервації 14 днів.

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