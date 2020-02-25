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Шістьом учасникам протестів у Нових Санжарах повідомили про підозру

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 17:36
Шістьом учасникам протестів у Нових Санжарах повідомили про підозру
Фото: протести в Нових Санжарах (РБК-Україна)

П'ятьом суд обрав запобіжний захід

Поліція повідомила про підозру у загальній складності шістьом учасникам заворушень у Нових Санжарах. Про це РБК-Україна повідомив представник поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

Як зазначили в поліції, п'ятьом підозрюваним суд вже обрав запобіжний захід.

"Наразі досудове розслідування триває. Всього в цілому повідомлено про підозру шести особам. Обрано запобіжний захід 5-м особам. Чотирьом за статтею "масові заворушення". Одному за ч. 2. статті 345 Кримінального кодексу України. Це те, що стосується заподіяння поліцейському тілесних ушкоджень. Ця особа також була затримана. Йому було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді "нічного домашнього арешту". Він перебуває вдома з 22:00 до 7 ранку. За першим викликом повинен з'явитися для дачі свідчень або показів", - заявив Сулаєв.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах відбулися масові протести, які переросли в зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями. Учасники акцій намагалися не пустити на території госпіталю евакуйованих з китайського Уханя, який повинні пробути у Нових Санжарах на обсервації 14 днів. За фактом зіткнень поліція відкрила п'ять кримінальних справ стосовно шести осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що слідчі повинні завершити розслідування справ за фактами зіткнень в Нових Санжарах протягом двох місяців. Крім цього, правоохоронці перевіряють причетність осіб, які фізично не брали участь у сутичках.

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Новини України протестПолтавская областьподозрение
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