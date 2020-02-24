У поліції назвали терміни розслідування справ за фактом протестів у Нових Санжарах

Фото: Іван Варченко (mvs.gov.ua)

Перевіряється причетність осіб, які фізично не брали участь в зіткненнях

Слідчі повинні завершити розслідування справ за фактами зіткнень в Нових Санжарах протягом двох місяців. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, на даний момент правоохоронці продовжують розслідування стосовно шести осіб у п'яти кримінальних справах.

"З'ясовуються роль і місце кожної людини і, якщо їх дії містять у собі ознаки кримінального злочину, громадяни будуть залучатися до кримінальної відповідальності. Зараз таких осіб 6. Не виключено, що ця цифра зросте. На розслідування кримінальних проваджень у слідчих є 2 місяці. Після того, як слідство оголосить громадянам підозри, суд буде вибирати їм запобіжного заходу", - зазначив Варченко.

Також він повідомив, що правоохоронці перевіряють причетність осіб, які фізично не брали участь в зіткненнях.

"Ідентифіковані правопорушники та інші люди, які здійснювали активні протиправні дії щодо перешкоджання руху евакуйованих з Китаю осіб - місцеві жителі. Але ми перевіряємо роль та участь і інших людей, які фізично не втручалися у протиправний процес", - розповів Варченко.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах пройшли акції протесту, в ході яких демонстранти намагалися не пустити на територію госпіталю евакуйованих з Уханя українців. В результаті поліція затримала 24 людини, 23 з яких поліція готує підозри.

Також РБК-Україна писало, що Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід затриманому під час зіткнень у Нових Санжарах. Його відправили під нічний домашній арешт до 20 квітня 2020 року.