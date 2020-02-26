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Трех участников беспорядков в Новых Санжарах отправили под домашний арест

Новости » Общество     26.02.2020 - 14:27
Трех участников беспорядков в Новых Санжарах отправили под домашний арест
Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Суд отправил под домашний арест Виталия Семирода и еще двух участников протестов

Октябрьский районный суд Полтавы отправил под ночной домашний арест Виталия Семирода, который участвовал в беспорядках в Новых Санжарах 20 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что Семирод проведет под ночным домашним арестом 60 суток. Еще одному участнику протестов в Новых Санжарах - Михаилу Галаке, суд отказал в применении каких-либо мер.

Вчера, 25 февраля, под ночной домашний арест также отправили Константина Бигдана и Николая Кудрина.

Фото: подсудимые Виталий Семирод и Михаил Галака с адвокатом (poltava.to)

Напомним, ранее Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения одному задержанному во время столкновений в Новых Санжарах. Его отправили под ночной домашний арест до 20 апреля 2020 года.

На данный момент подозрение сообщили шестерым участникам беспорядков в Новых Санжарах.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах состоялись массовые протесты, которые переросли в столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Участники акций пытались не пустить на территории госпиталя эвакуированных из китайского Уханя, какой должны пробыть в Новых Санжарах на обсервации 14 дней.

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