Нужно продержаться три дня: синоптики предупредили украинцев о жаре более +40

В ближайшие дни Украина может стать одной из самых жарких стран Европы. Однако позже синоптическая ситуация ощутимо изменится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
Обращаясь к украинцам, которые не любят жару, эксперт подчеркнула, что "продержаться осталось всего три дня".
Диденко уточнила, что уже 7 августа (в пятницу) на западе, а 8-9 августа (в субботу и воскресенье) в большинстве регионов Украины "жаре прищемит хвост новая свежая воздушная масса".
"Поэтому, что такое три дня в историческом контексте?" - добавила синоптик.
"Пока что, в ближайшие три дня, Украина побудет одной из самых жарких стран Европы", - констатировала специалист.
Она уточнила, что завтра, 5 августа, максимальная температура воздуха по Украине составит +32...+39 градусов по Цельсию.
"Местами вероятно до +40 градусов", - добавила Диденко.
Осадки при этом не прогнозируются.
Следует отметить, что более подробные прогнозы погоды на ближайшее время можно найти на страницах (в социальных сетях) областных или региональных центров гидрометеорологии.
Так, например, жителей Львовской области и города Льва уже предупредили о стихийном метеорологическом явлении.
Речь о том, что 5-6 августа днем местами может быть чрезвычайная жара - до +40...+42°С.
"III уровень опасности, красный", - констатировали синоптики.
Следовательно, как видим, местами жара может даже "перевалить" за отметку +40°С.
В Киеве в среду, по словам Диденко, ожидается:
"Потом полежать морской звездой в комнате или офисе еще два дня, 6 и 7 августа", - добавила синоптик.
При этом уже вечером в пятницу (7 августа) жители и гости столицы могут "дождаться благодатного дождя с грозой".
"И в субботу, 8 августа, можно спокойно выбраться на базар или природу. Или просто наслаждаться свежестью из окон на любимом диванчике", - добавила эксперт.
"Еще немного, еще - сильная жара. Однако неделя завершится комфортной температурой воздуха", - подытожила специалист.
Напомним, ранее мы рассказывали, как нынешняя жара бьет рекорды - где синоптики зафиксировали новые исторические максимумы.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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