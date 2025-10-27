В Украине возвращают почасовые отключения света: как узнать свой график

Утром понедельника, 27 октября, в Украине были введены аварийные отключения света. Однако впоследствии регионы начали возвращать к почасовому отсутствию электроэнергии.

РБК-Украина рассказывает, где украинцы могут узнать свой график.

"Укрэнерго"

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины вынужденно введены почасовые отключения. Вследствие российских ударов по энергообъектам - на утро обесточены потребители в нескольких регионах. В частности - в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Именно поэтому, из-за сложной ситуации в энергосистеме, в нескольких регионах Украины сейчас вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Они будут отменены, как только ситуация стабилизируется.

Кроме этого, из-за неблагоприятных погодных условий - на утро были обесточены 54 населенных пункта на Днепропетровщине.

Киев

Как сообщили в ДТЭК, Киев был переведен на почасовые отключения электроэнергии.

Согласно данным приложения "Киев Цифровой", почасовые отключения в столице начали действовать с 10:00. Отмечается, что в одной группе свет будет отсутствовать ориентировочно до 13:30.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Полтавская область

Почасовые отключения света также введены в Полтавской области. Там графики будут действовать с 15:30 по 23:59. ГПВ ввели в объеме 1 очереди.



Днепропетровская область

По команде "Укрэнерго" переходим к стабилизационным графикам отключений в Днепропетровской области.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 27 октября с 11:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).



Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди):

Очередь 1.1 11:00 - 13:00, 17:00 - 19:00, 21:00 - 23:00

Очередь 1.2 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, 21:00 - 23:00

Очередь 2.1 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 24:00

Очередь 2.2 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 24:00

Очередь 3.1 13:00 - 15:00, 19:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

Очередь 3.2 13:00 - 15:00, 19:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

Очередь 4.1 15:00 - 17:00, 19:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

Очередь 4.2 15:00 - 17:00, 19:00 - 21:00

Очередь 5.1 11:00 - 13:00, 15:00 - 17:00, 19:00 - 21:00

Очередь 5.2 11:00 - 13:00, 15:00 - 17:00, 21:00 - 23:00

Очередь 6.1 11:00 - 13:00, 15:00 - 17:00, 21:00 - 23:00

Очередь 6.2 11:00 - 13:00, 17:00 - 19:00, 21:00 - 23:00

Смотреть график можно на сайте облэнерго.

Кировоградская область

Кировоградской области будет действовать график почасовых отключений электричества.



График имеет следующий вид:

Очередь 1.1: 10-12

Очередь 1.2: 10-12

Очередь 2.1: 12-14

Очередь 2.2: 12-14

Очередь 3.1: 14-16

Очередь 3.2: 14-16

Очередь 4.1: 16-18

Очередь 4.2: 16-18

Очередь 5.1: 18-20

Очередь 5.2: 18-20

Очередь 6.1: 20-22

Очередь 6.2: 20-22

Данные об отключении можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Сумская область

По данным "Сумыоблэнерго" с 10:00 графики аварийных отключений в регионе будут отменены, зато будут действовать графики почасовых отключений.

ГПВ вводятся в объеме 1 очереди, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго".



Узнать свою очередь/очередь можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Ознакомиться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или же найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Харьковская область

В Харьковской области также были введены графики почасовых отключений электроэнергии.

