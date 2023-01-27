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Надо быть бережливыми. В YASNO рассказали о ситуации со светом в Украине

Фото: В YASNO рассказали о ситуации со светом в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

По состоянию на 27 января в системе фиксируется значительный дефицит электроэнергии. Однако обычно на выходные лимиты потребления больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Так в Киеве на субботу коллеги имеют ограничения от "Укрэнерго" в 962 МВт днем на 661 МВт ночью. Для Днепропетровской области есть 1165 МВт в день и 1205 МВт - на ночь", - говорится в сообщении.

Коваленко объяснил, что говоря о дефиците сейчас подразумевается именно генерация. В настоящее время энергосистеме для полноценной работы не хватает около 5 ГВт днем и 3 ГВт ночью. Для сравнения – одна квартира в среднем потребляет 6-8 кВт в сутки.

"Что нужно сделать, чтобы уменьшить недостаток? Есть несколько вариантов, среди которых ремонты поврежденных мощностей (правда, чем дальше - тем сложнее ремонтировать), возврат энергообъектов с временно оккупированных территорий и импорт электроэнергии", - объясняет Коваленко.

Украинцев призывают быть бережливыми. Статистика показывает, что потребление за декабрь 2022 года почти не отличается от показателей декабря 2021 года.

Напомним, что российские оккупанты ранее нанесли удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Во всех регионах были введены аварийные отключения света.

Одна из вражеских ракет попала по энергетическому объекту в Киевской области, в Одесской области повреждения получили два объекта. Также известно о прилете в Винницкой области.

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