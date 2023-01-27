Треба бути ощадливими. В YASNO розповіли про ситуацію зі світлом в Україні

Станом на 27 січня, в системі фіксується значний дефіцит електроенергії. Проте зазвичай на вихідні ліміти споживання більші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.
"Так у Києві на суботу колеги мають обмеження від "Укренерго" у 962 МВт вдень на 661 МВт вночі. Для Дніпропетровської області маємо 1165 МВт на день та 1205 МВт - на ніч", - йдеться у повідомленні.
Коваленко пояснив, що говорячи про дефіцит зараз мається на увазі саме генерація. Нині енергосистемі для повноцінної роботи не вистачає близько 5 ГВт вдень і 3 ГВт вночі. Для порівняння - одна квартира у середньому споживає 6-8 КВт на добу.
"Що потрібно зробити, щоб зменшити нестачу? Є кілька варіантів, серед яких ремонти ушкоджених потужностей (щоправда, чим далі - тим складніше ремонтувати), повернення енергооб'єктів з тимчасово окупованих територій і імпорт електроенергії", - пояснює Коваленко.
Українців закликають бути ощадливими. Статистика показує, що споживання за грудень 2022 майже не відрізняється від показників грудня 2021.
Нагадаємо, що російські окупанти раніше завдали удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. У всіх регіонах були введені аварійні відключення світла.
Одна з ворожих ракет влучила по енергетичному об’єкту у Київській області, в Одеській області пошкоджень зазнали два об’єкти. Також відомо про приліт у Вінницькій області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.