Треба бути ощадливими. В YASNO розповіли про ситуацію зі світлом в Україні

"Так у Києві на суботу колеги мають обмеження від "Укренерго" у 962 МВт вдень на 661 МВт вночі. Для Дніпропетровської області маємо 1165 МВт на день та 1205 МВт - на ніч", - йдеться у повідомленні.

Коваленко пояснив, що говорячи про дефіцит зараз мається на увазі саме генерація. Нині енергосистемі для повноцінної роботи не вистачає близько 5 ГВт вдень і 3 ГВт вночі. Для порівняння - одна квартира у середньому споживає 6-8 КВт на добу.

"Що потрібно зробити, щоб зменшити нестачу? Є кілька варіантів, серед яких ремонти ушкоджених потужностей (щоправда, чим далі - тим складніше ремонтувати), повернення енергооб'єктів з тимчасово окупованих територій і імпорт електроенергії", - пояснює Коваленко.

Українців закликають бути ощадливими. Статистика показує, що споживання за грудень 2022 майже не відрізняється від показників грудня 2021.