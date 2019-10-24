На трасі Київ-Одеса ускладнено рух через ДТП

Фото: ДТП на трасі Київ-Одеса (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Аварія сталася на ділянці дороги у напрямку Києва

На трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), через що ускладнено рух у напрямку Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Київської області.

Повідомляється, що аварія сталася на 125 км автошляху Київ-Одеса в районі населеного пункту Ставище.

"Патрульні займаються регулюванням руху, оскільки на цій ділянці рух тимчасово ускладнено. Просимо врахувати вищезазначену інформацію при плануванні маршруту", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП на трассе Киев-Одесса (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі столиці сталося ДТП. Автомобіль BMW збив на смерть пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Крім цього, в аеропорту "Київ" через туман скасували кілька рейсів. У зв'язку з несприятливими погодними умовами скасовані рейси до Варшави, Барселони і Мінську.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області перекинувся віз з людьми. На місцевій дорозі коні злякалися проїжджаючого поруч транспорту, сполошилися і перевернули віз з людьми. В результаті події 80-річний чоловік загинув на місці до приїзду "швидкої".