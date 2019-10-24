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У Рівненській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 07:29
У Рівненській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, є загиблий
Фото: місце події (dsns.rivne)

Всього в автобусі перебував 31 пасажир

Вночі 24 жовтня на автодорозі Київ-Варшава сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю пасажирського автобуса та вантажного автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС у Рівненській області.

Зіткнення відбулося неподалік села Федорівка Сарненського району о 03:25. Внаслідок ДТП другий водій, який перебував з правої частини автобуса, загинув на місці пригоди. Троє пасажирів автобуса (дорослі) з забійними ранами
госпіталізовані в травматологічне відділення Сарненської ЦРЛ.

В автобусі перебував 31 пасажир, з них 13 людей підліткового віку (13-16 років). Решта пасажирів після огляду працівників медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.

Фото: місце події (dsns.rivne)

Наразі правоохоронці та рятувальники перемістили постраждалих з
місця пригоди в актовий зал адміністративної будівлі патрульної поліції в м. Сарни. Рятувальники ДСНС за допомогою спецобладнання деблокували тіло загиблого другого водія із понівеченого салону автобуса та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.

Нагадаємо, 23 жовтня у Рівненській області на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю двох фур, в результаті якої загинув один чоловік.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області в аварії загинула людина і семеро постраждали.

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