У Львівській області перекинувся віз з людьми, є загиблий і постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коні злякалися проїжджаючого поруч транспорту і перевернули віз

В селі Добрівляни (Львівська область) перекинувся віз з людьми, загинула людина, ще двоє травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Повідомляється, що подія сталася 17:00 23 жовтня. Коні злякалися проїжджаючого поруч транспорту і перевернули віз.

"На місцевій дорозі коні злякалися проїжджаючого поряд транспорту, сполохалися і перевернули віз з людьми. Внаслідок події 1 особа, мешканець с.Ролів Дрогобицького району 1939 року народження, загинула на місці до приїзду карети ШМД. 2 особи отримали травми та були госпіталізовані у Дрогобицьку міську лікарню", - повідомили у департаменті.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 24 жовтня на автодорозі Київ-Варшава відбулося дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з участю пасажирського автобуса і вантажного автомобіля. Другий водій, який перебував з правої частини автобуса загинув на місці пригоди. Троє пасажирів автобуса з забійними ранами госпіталізовані.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Голосіївському районі столиці сталося ДТП, автомобіль BMW збив на смерть пішохода. Пішохід переходив дорогу, попередньо в невстановленому для переходу місці.