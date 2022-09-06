ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Трасс виголосила свою першу промову на посаді прем'єра: згадала про війну в Україні

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 06 вересня 2022 20:16
Трасс виголосила свою першу промову на посаді прем'єра: згадала про війну в Україні Фото: Ліз Трасс, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Вона згадала про війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трасс, яку наводить The Guardian.

Зокрема, вона пообіцяла розвинути економіку Британії за допомогою зниження податків і ряду реформ.

"Я знижу податки, щоб винагородити важку працю і стимулювати зростання і інвестиції під керівництвом бізнесу. Я буду проводити реформи в рамках своєї місії, щоб Сполучене Королівство працювало, будувалося і зростало", - зазначила прем'єр.

При цьому Трасс заявила, що вона буде працювати над боротьбою з енергетичною кризою.

"Я займуся вирішенням енергетичної кризи, викликаної путінською війною. На цьому тижні я вживу заходів, щоб розібратися з рахунками за електроенергію і забезпечити наше майбутнє енергопостачання", - підкреслила Трасс.

Також новообраний прем'єр Британії пообіцяла поліпшити сферу охорони Здоров'я Британії.

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністр Великобританія Війна Росії проти України
NEWS
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії