На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

ДТП в Украине

Напомним, сегодня, 17 октября, около 7 часов, на автодороге возле села Сухой Лиман в Одесском районе грузовик протаранил военный блокпост. Погибли двое военнослужащих в возрасте 34 и 36 лет.

Ранее украинский актер и военнослужащий Алексей Наконечный, известный собратьям под позывным "Артист", трагически погиб в дорожной аварии.

Трагедия произошла, когда боец возвращался в свою часть после короткого отпуска - до пункта назначения ему оставалось меньше километра.

Недавно во Львовской области вблизи города Стрый из-за ДТП полностью перекрывали трассу международного значения Киев-Чоп.

Отметим, в Киеве частично ограничили движение по популярному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Там ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.