На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

Фото: ДТП с участием микроавтобуса в Одесской области (od.npu.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

На трассе Киев-Одесса возле села Хоминка перевернулся микроавтобус. В результате ДТП пострадали по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Правоохранители сообщили, что на этом участке трассы в результате дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта.

Предварительно, в результате аварии пострадали по меньшей мере восемь человек.

"На месте происшествия работают полицейские, которые обеспечивают регулирование дорожного движения, и врачи "скорой", которые оказывают медицинскую помощь. Все обстоятельства ДТП устанавливаются", - сообщили полицейские.

 

ДТП в Украине

Напомним, сегодня, 17 октября, около 7 часов, на автодороге возле села Сухой Лиман в Одесском районе грузовик протаранил военный блокпост. Погибли двое военнослужащих в возрасте 34 и 36 лет.

Ранее украинский актер и военнослужащий Алексей Наконечный, известный собратьям под позывным "Артист", трагически погиб в дорожной аварии.

Трагедия произошла, когда боец возвращался в свою часть после короткого отпуска - до пункта назначения ему оставалось меньше километра.

Недавно во Львовской области вблизи города Стрый из-за ДТП полностью перекрывали трассу международного значения Киев-Чоп.

Отметим, в Киеве частично ограничили движение по популярному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Там ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

