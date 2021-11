Транш від МВФ та підозра нардепу: новини за 22 листопада

Міжнародний валютний фонд виділив Україні новий транш, народному депутату України Сергію Шахову повідомили про підозру, що дві області залишають "червону" зону. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 22 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

МВФ виділив Україні транш кредиту на 700 млн доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду прийняла рішення про перший перегляд програми Stand-By з Україною. Фонд також виділяє транш кредиту на 500 млн спеціальних прав запозичення (SDR), що становить близько 700 млн доларів.

Крім того, МВФ продовжив термін дії програми Stand-By, яка закінчується в грудні 2021 року, ще на шість місяців.

Нардепу Сергію Шахову повідомили про підозру

Народному депутату України Сергію Шахову повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Вартість усього прихованого перевищує 60 млн гривень.

Згідно з даними слідства, до декларації за 2020 рік Шахов не вніс відомості про житловий будинок у Київській області, ділянку в Київській області, 13 квартир у Києві та ще ряд об'єктів.

Дві області покидають "червону" зону, - Ляшко

В Луганській та Львівській областях стабілізувались показники щодо поширення коронавірусу. Ці області покидають "червону" зону. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

За його сломи, третій тиждень фіксують тижневе зменшення кількості випадків короновірусної хвороби та кількості госпіталізованих.

Загроза вторгнення РФ в Україну. У Путіна звинуватили Київ у нарощуванні сили

У Росії звинуватили Україну в нарощуванні сили. Таку заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи можливу загрозу вторгнення РФ в Україну.

За його словами, повідомлення про підготовлюване військове вторгнення РФ в Україну може служити ширмою для ніби-то агресивних устремлінь Києва щодо силового вирішення проблеми Донбасу.

Україна евакуювала ще 14 людей з сирійського табору

Україна провела евакуацію ще 14 громадян, які перебували в таборі на території Сирії. В понеділок, 22 листопада, в аеропорту "Київ" ("Жуляни") прибув літак з евакуйованими.

Повідомляється, що цим рейсом евакуювали ще 14 громадян України - трьох жінок і 11 дітей. Вони перебували в таборі закритого типу "Аль-Хол" на північному сході Сирії.

Тільки під контролем Росії. У президента Болгарії уточнили заяву щодо Криму

Окупований Крим залишається українською територією. Але на сьогодні де-факто контролюється Російською Федерацією. Таке роз'яснення заяви президента Болгарії Румена Радєва опублікувала його прес-служба.

В роз'ясненні йдеться, що Радєв неодноразово заявляв, що анексія Криму є порушенням міжнародного права, і це чітка позиція Софії у всіх міжнародних організаціях. Нагадаємо, 18 листопада на дебатах перед виборами президента Радєв заявив, що окупований Крим - це нібито російська територія. МЗС України вимагав від нього офіційного спростування.

Померла відома актриса: зірка "Собачого серця" і "Афоні"

Ніна Русланова - відома радянська і російська актриса померла у віці 75 років. Вона померла від тривалої хвороби. Відзначимо, що вона перенесла інсульт не так давно.

Глядачі знають її дуже добре - вона знялася приблизно в 170 кінокартинах. Серед найвідоміших фільмів - "Короткі зустрічі "(1967) Кіри Муратової, "Афоня" Георгія Данелії (1975), "Не стріляйте в білих лебедів" (1980) Родіона Нахапетова, "Мій друг Іван Лапшин" (1985) Олексія Германа, "Собаче серце" та інші.

Дженніфер Лопес у весільній сукні, Maneskin в смокінгах: найяскравіші образи American Music Awards

У Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії American Music Awards - гучної музичної події, яка прирівнюється за значимістю до "Греммі". На сцені з'явилися BTS, які отримали нагороду Artist of The Year, Олівія Родріго - New Artist of The Year, Coldplay, Silk Sonic, Дженніфер Лопес та інші. А на червоній доріжці - маса стильних знаменитостей.

Пропонуємо помилуватися найяскравішими і вельми неординарними образами.

Київ та інші регіони України накриє мокрим снігом: де погіршиться погода

Погода в Україні у вівторок, 23 листопада, зіпсується. У західних і північних регіонах України очікується мокрий сніг.

Синоптики повідомляють, що у вівторок мокрий сніг очікується в Києві, Сумській та Чернігівській областях. На заході мокрий сніг випаде у Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.