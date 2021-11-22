ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Нардепу Сергію Шахову повідомили про підозру

Новость на русском →
Понеділок 22 листопада 2021 18:24
Нардепу Сергію Шахову повідомили про підозру Фото: народний депутат України Сергій Шахов (facebook.com/sergey.shakhov)
Автор: Сергій Пишкін

Одному з народних депутатів України повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Вартість усього прихованого перевищує 60 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Ім'я народного депутата повідомило джерело видання у правоохоронних органах. Йдеться про Сергія Шахова.

Згідно з даними слідства, до декларації за 2020 рік Шахов не вніс ряд відомостей:

  • житловий будинок у Київській області;
  • ділянка у Київській області;
  • 13 квартир у Києві;
  • 8 машиномісць;
  • 2 будинки, загальна площа яких перевищує 2 тисячі квадратних метрів;
  • 27 земельних ділянок;
  • 2 автомобілі;
  • частки у низці суб'єктів господарювання;
  • доходи від продажу нерухомості.

Загальна вартість незадекларованого становить близько 60 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ Шахов
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ