Нардепу Сергію Шахову повідомили про підозру
Фото: народний депутат України Сергій Шахов (facebook.com/sergey.shakhov)
Одному з народних депутатів України повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Вартість усього прихованого перевищує 60 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального прокурора України Ірини Венедіктової.
Ім'я народного депутата повідомило джерело видання у правоохоронних органах. Йдеться про Сергія Шахова.
Згідно з даними слідства, до декларації за 2020 рік Шахов не вніс ряд відомостей:
- житловий будинок у Київській області;
- ділянка у Київській області;
- 13 квартир у Києві;
- 8 машиномісць;
- 2 будинки, загальна площа яких перевищує 2 тисячі квадратних метрів;
- 27 земельних ділянок;
- 2 автомобілі;
- частки у низці суб'єктів господарювання;
- доходи від продажу нерухомості.
Загальна вартість незадекларованого становить близько 60 млн гривень.