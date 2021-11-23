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МВФ виділив Україні транш кредиту на 700 млн доларів

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Вівторок 23 листопада 2021 00:11
МВФ виділив Україні транш кредиту на 700 млн доларів Фото: глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва (www.imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Рада директорів Міжнародного валютного фонду прийняла рішення про перший перегляд програми Stand-By з Україною. Фонд також виділяє транш кредиту на 500 млн спеціальних прав запозичення (SDR), що становить близько 700 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВФ.

Крім того, МВФ продовжив термін дії програми Stand-By, яка закінчується в грудні 2021 року, ще на шість місяців.

Зазначимо, Меморандум між владою України та МВФ був підписаний у 2020 році. Воно текст був оприлюднений у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на 2,2 млрд доларів в рамках 18-ти місячної програми Stand-By на 5 млрд доларів. Після цього МВФ не виділяв траншей.

Раніше РБК-Україна писало про те, на які умови влада України погодилася для отримання траншу МВФ і про те, які положення записані в оновленому Меморандумі.

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