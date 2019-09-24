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Трампу готують офіційне запрошення в Україну

Новини » Політика    24.09.2019 - 23:37
Трампу готують офіційне запрошення в Україну
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Зеленський заявив, що сторони домовляються про візит американського президента

Президент України Володимир Зеленський збирається запросити президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відвідати Київ. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Наразі Зеленський перебуває у США із офіційним візитом, де у рамках Генеральної Асамблеї ООН він збирається вперше зустрітися із американським лідером. У ході цієї зустрічі Трамп і отримає запрошення.

"Я очікую, що у нас будуть дуже круті стосунки зі Сполученими Штатами... Такого не було багато років. І, як кажуть, the time to visit Ukraine. Зараз очікуємо, що ми домовимося про візит", - сказав президент.

Зеленський додав, що йому би дуже хотілося, аби не він "літав по всіх країнах, а щоби справжні лідери своїх країн приїжджали до України".

"До речі, всі чекають запрошень. Як тільки я запитую: "Ви не хочете приїхати до нас?", відповідають: "Із задоволенням". Тому у найближчий рік, два роки будуть такі гучні візити до нас американських і європейських лідерів", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка запланована на 25 вересня, буде продуктивною. Він наголосив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.

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Новини України Володимир ЗеленськийвстречаДональд Трамп
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