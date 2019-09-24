Трампу готовят официальное приглашение в Украину

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Зеленский заявил, что стороны договариваются о визите американского президента

Президент Украины Владимир Зеленский собирается пригласить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа посетить Киев. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии президента.

В настоящее время Зеленский находится в США с официальным визитом, где в рамках Генеральной Ассамблеи ООН он собирается впервые встретиться с американским лидером. В ходе этой встречи Трамп и получит приглашение.

"Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с Соединенными Штатами... Такого не было много лет. И, как говорят, the time to visit Ukraine. Сейчас ожидаем, что мы договоримся о визите", - сказал президент.

Зеленский добавил, что ему бы очень хотелось, чтобы не он "летал по всех странах, а чтобы настоящие лидеры своих стран приезжали в Украину".

"Кстати, все ждут приглашений. Как только я спрашиваю: "Вы не хотите приехать к нам?", отвечают: "С удовольствием". Поэтому в ближайший год, два года будут такие громкие визиты к нам американских и европейских лидеров", - резюмировал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал ожидания, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на 25 сентября, будет продуктивной. Он подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.