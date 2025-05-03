Трамп сокращает штат ЦРУ и разведки на фоне угроз от Китая и России, - WP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа инициирует масштабное сокращение персонала Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и других ключевых разведывательных структур, входящих в систему национальной разведки.

Сокращение штата ЦРУ

Источники издания на условиях анонимности отметили, что Белый дом проинформировал Конгресс о намерениях сократить штат ЦРУ ориентировочно на 1200 сотрудников в течение нескольких лет. Также предполагается сокращение тысяч работников в других разведывательных органах, в частности в Агентстве национальной безопасности (АНБ), которое специализируется на криптологии и глобальном электронном мониторинге.

Хотя официальная численность сотрудников ЦРУ не разглашается, по оценкам, она составляет около 22 тысяч человек. Пока не уточняется, какие именно подразделения агентства претерпят наибольшие изменения. Согласно заявлениям директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, приоритетом остаются противодействие Китаю, а также борьба с наркокартелями, занимающимися контрабандой синтетических наркотиков, в частности фентанила, в США.

Сокращение персонала продлится несколько лет и частично предусматривает уменьшение количества наемных специалистов. Увольнение штатных работников в полном объеме не планируется. Часть сокращения охватит несколько сотен работников, которые уже подали заявления на досрочный выход на пенсию.

По информации источников, эти изменения происходят отдельно от инициатив Департамента эффективности правительства США (DOGE), возглавляемого Илоном Маском. В марте Маск встречался с Рэтклиффом для обсуждения путей повышения эффективности работы правительственных учреждений, однако ни одна из команд DOGE пока не вовлечена в деятельность ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.

В заявлении представителя ЦРУ отмечается, что директор Рэтклифф активно работает над тем, чтобы структура агентства соответствовала современным приоритетам национальной безопасности. По его словам, соответствующие меры являются частью общей стратегии обновления агентства, создания новых возможностей для руководящих кадров и укрепления способности ЦРУ выполнять свою миссию.

Изменения в работе национальной разведки

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и директор Национальной разведки Талси Габбард заявили о намерениях оптимизировать деятельность возглавляемых ими ведомств. В рамках этого процесса и в соответствии с указанием президента Дональда Трампа, была прекращена реализация программ, направленных на обеспечение Офисов комплекса разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности (DEI). Часть персонала, работавшего над соответствующими направлениями, была уволена.

В ответ на это 19 сотрудников ЦРУ и Офиса директора национальной разведки подали иск в федеральный суд с требованием остановить увольнение. В марте суд временно запретил реализацию соответствующих кадровых решений.

Талси Габбард, которая с момента вступления в должность неоднократно выступала в консервативных медиа, критиковала отдельных представителей разведывательного сообщества, обвиняя их в действиях, направленных против президента Трампа. Бывшая конгрессвумен от Гавайев, она также выражала скепсис относительно некоторых выводов американской разведки, в частности о применении химического оружия режимом Башара Асада в 2017 году.

30 апреля во время заседания кабинета министров в Белом доме, Габбард сообщила, что численность персонала Офиса директора национальной разведки уменьшилась на 25% с момента ее назначения. Офис координирует деятельность 18 разведывательных агентств и насчитывает около 2 тысяч сотрудников. Представитель ведомства подтвердила, что уже объявлено несколько сокращений в рамках программ DEI.

Опасное сокращение и глобальные угрозы

Запланированные кадровые изменения осуществляются на фоне многочисленных глобальных кризисов, в сложный период для сотрудников американской разведки и правоохранительных органов. Руководители из администрации Трампа, включая Габбард, активизировали расследование утечек информации. В частности, применяются полиграфы к сотрудникам ФБР, что, по словам некоторых нынешних и бывших чиновников, создает атмосферу давления и тревоги.

Предыдущая волна увольнений сотрудников на испытательном сроке, а также специалистов, которые занимались программами DEI, вызвала беспокойство среди представителей как гражданского, так и военного секторов разведки.

Критики считают, что кадровые сокращения могут навредить национальной безопасности. По словам сенатора Марка Уорнера, ведущего демократа в Комитете по вопросам разведки Сената США, подобные шаги уменьшают способность США своевременно реагировать на угрозы.

Действующие и бывшие чиновники предостерегают о риске для контрразведки. Тысячи бывших сотрудников разведки, которые потеряли работу, могут стать объектами вербовки иностранных спецслужб. Согласно имеющейся информации, разведывательные органы России и Китая получили указания активизировать вербовочные мероприятия, ориентируясь на уволенных или демотивированных сотрудников американских спецслужб.

В апреле Национальный центр контрразведки и безопасности (часть ODNI) предупредил о росте количества случаев, когда иностранные структуры выдают себя за консалтинговые агентства, кадровые компании или аналитические центры, чтобы наладить контакт с бывшими сотрудниками разведки США.

Хотя работников специальных служб учат распознавать подобные угрозы, а недавно уволенные обязаны сообщать о таких попытках, даже единичный инцидент может иметь серьезные последствия для национальной безопасности.

По словам бывших высокопоставленных чиновников, многие сотрудники ЦРУ обращаются к знакомым в частном секторе с просьбой о помощи в поиске новой работы. Значительная часть из них занимает руководящие должности, однако не имеет достаточных оснований для досрочного выхода на пенсию.

В рамках сокращения более 100 работников, в ODNI приняли предложения о добровольном увольнении с компенсацией, действующей до 30 сентября. Кроме того, Талси Габбард инициировала пересмотр деятельности ряда аналитических центров ODNI, которые занимаются вопросами терроризма, контрразведки и нераспространения оружия, с целью возможного сокращения или реорганизации.

Сокращение ради эффективности

В ЦРУ из 1200 должностей, подлежащих сокращению, чуть более 500 - это сотрудники, которые уже подали заявления на досрочный выход на пенсию.

В целом, по данным The Washington Post, в ближайшие годы планируется сократить несколько тысяч должностей в ряде структур, включая АНБ, Разведывательное управление Министерства обороны, Национальное разведывательное управление и Национальное агентство геопространственной разведки.

Один из бывших высокопоставленных чиновников отметил, что при условии надлежащего подхода, кадровые изменения могут быть безболезненными и даже полезными, если речь идет о неэффективных работниках. Сокращение, как ожидается, охватит около 5% персонала ЦРУ, что, по его мнению, не является критическим.

В служебной записке от 31 марта, директор ЦРУ Рэтклифф изложил видение трансформации ведомства.

"В течение десятилетий ЦРУ не знало ничего, кроме роста, но годы роста бюджетов и ресурсов остались позади. Двигаясь вперед, вы станете частью меньшей, более элитной и эффективной рабочей силы", - отметил он.