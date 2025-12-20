У Трампа предложили прямой формат переговоров с участием Украины, США и РФ, - Зеленский

"Действительно, США сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат - Украина, Америка, Россия и, наверное, представители Европы", - отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что проведение такой встречи возможно только после анализа результатов уже осуществленных переговоров между Украиной и США.

"Было бы логично делать такую совместную встречу после того, как мы будем понимать потенциальный результат встречи, которая уже прошла - Америка и Украина", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, украинская сторона должна получить подробную информацию об итогах первого этапа диалога, после чего будут приниматься решения о дальнейших переговорах.

"Наша команда со мной свяжется, расскажет результаты первого круга диалога, и потом будем понимать, что делать с продолжением", - сказал президент.

Он также отметил, что сейчас ожидает позицию США после консультаций с российской стороной.

"Как реагирует Америка после консультации с россиянами - пока честно говорю, не знаю, но сегодня буду знать", - добавил Зеленский.