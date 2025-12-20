У Трампа предложили прямой формат переговоров с участием Украины, США и РФ, - Зеленский

Соединенные Штаты предложили формат встречи с участием Украины, России, США и представителей Европы в рамках возможных мирных переговоров.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сказал во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями медиа в Киеве.
"Действительно, США сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат - Украина, Америка, Россия и, наверное, представители Европы", - отметил Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что проведение такой встречи возможно только после анализа результатов уже осуществленных переговоров между Украиной и США.
"Было бы логично делать такую совместную встречу после того, как мы будем понимать потенциальный результат встречи, которая уже прошла - Америка и Украина", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, украинская сторона должна получить подробную информацию об итогах первого этапа диалога, после чего будут приниматься решения о дальнейших переговорах.
"Наша команда со мной свяжется, расскажет результаты первого круга диалога, и потом будем понимать, что делать с продолжением", - сказал президент.
Он также отметил, что сейчас ожидает позицию США после консультаций с российской стороной.
"Как реагирует Америка после консультации с россиянами - пока честно говорю, не знаю, но сегодня буду знать", - добавил Зеленский.
Ранее Зеленский заявлял о том, что он хочет, чтобы гарантии безопасности от США были проголосованы в Конгрессе. По его словам, сценарий Будапештского меморандума повторять нельзя.
Также после переговоров украинских и американских чиновников появились слухи о том, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности, которые можно будет сравнить с 5 статьей Североатлантического договора.
По данным Politico, такое предложение от США будет действовать "считанные дни". Если Украина не согласится в ближайшее время, следующие предложения якобы могут быть уже не такими выгодными.
В то же время, президент США Дональд Трамп в одном из интервью заявлял: понимание того, что Украина не будет вступать в НАТО, сформировалось задолго до того, как об этом начал говорить российский диктатор Владимир Путин.