Без Трампа? Уиткофф и Келлог полетят в Стамбул на переговоры Украины и РФ, - СМИ

Три неназванных источника рассказали Reuters, что Уиткофф и Келлог полетят в Стамбул в четверг на потенциальные переговоры Украины и России.

Информацию о планах Келлога и Уиткоффа участвовать в переговорах в Стамбуле подтверждают и неназванные источники CNN.

Высокопоставленный представитель администрации президента США рассказал CNN, что участие Дональда Трампа в переговорах между Украиной и РФ во многом будет зависеть от того, примет ли в них участие российский диктатор Владимир Путин.

"Сейчас все очень динамично и никто ничего не знает", - сказал неназванный чиновник.