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Без Трампа? Віткофф і Келлог полетять у Стамбул на переговори України та РФ, - ЗМІ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог вирушать до Стамбула для участі в переговорах між Україною і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і CNN.

Три неназвані джерела розповіли Reuters, що Віткофф і Келлог полетять у Стамбул у четвер на потенційні переговори України і Росії.

Інформацію про плани Келлога і Віткоффа брати участь у переговорах у Стамбулі підтверджують і неназвані джерела CNN.

Високопоставлений представник адміністрації президента США розповів CNN, що участь Дональда Трампа в переговорах між Україною і РФ багато в чому залежатиме від того, чи візьме в них участь російський диктатор Володимир Путін.

"Зараз усе дуже динамічно і ніхто нічого не знає", - сказав неназваний чиновник.

Переговори України та РФ і плани Трампа

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 11 травня запропонував Україні провести переговори в Стамбулі вже в четвер, 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський погодився на таку ідею. Важливо зазначити, що він сам захотів вирушити на переговори і чекає, що в Стамбул для діалогу прилетить Путін.

Поки що незрозуміло, чи відбудеться така зустріч. Представники РФ не дали чіткої відповіді, чи буде Путін особисто брати участь у переговорах.

Водночас радник керівника ОП Михайло Подоляк підкреслював, що у Стамбулі Зеленський готовий тільки до переговорів із Путіним, а не з іншими російськими чиновниками.

Водночас президент США Дональд Трамп уже заявив, що він розглядає можливість поїздки до Стамбула для участі в переговорах на вищому рівні, якщо вони відбудуться.

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