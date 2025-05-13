Без Трампа? Віткофф і Келлог полетять у Стамбул на переговори України та РФ, - ЗМІ

Три неназвані джерела розповіли Reuters, що Віткофф і Келлог полетять у Стамбул у четвер на потенційні переговори України і Росії.

Інформацію про плани Келлога і Віткоффа брати участь у переговорах у Стамбулі підтверджують і неназвані джерела CNN.

Високопоставлений представник адміністрації президента США розповів CNN, що участь Дональда Трампа в переговорах між Україною і РФ багато в чому залежатиме від того, чи візьме в них участь російський диктатор Володимир Путін.

"Зараз усе дуже динамічно і ніхто нічого не знає", - сказав неназваний чиновник.