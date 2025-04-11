У Трампа отговаривали Китай от ответных тарифов, но это не сработало, - CNN

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа пытались убедить китайских чиновников не вводить ответные тарифы против США. Но это было безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным источников издания, в ходе частных переговоров за несколько часов до того, как Китай объявил о новых ответных тарифах против США, администрация Трампа предостерегала китайских чиновников от такого шага.

Также чиновникам КНР заявляли, что лидер Китая Си Цзиньпин должен попросить о переговорах с Трампом.

Но Китай это не убедило - страна решила ввести ответный тариф, а просьб о звонке на уровне лидеров не было.

"На протяжении более 70 лет развитие Китая основывалось на самодостаточности и упорном труде - никогда на подачках от других, и он не боится никакого несправедливого подавления", - отмечал Си Цзиньпин.