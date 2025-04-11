У Трампа отговаривали Китай от ответных тарифов, но это не сработало, - CNN
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа пытались убедить китайских чиновников не вводить ответные тарифы против США. Но это было безуспешно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным источников издания, в ходе частных переговоров за несколько часов до того, как Китай объявил о новых ответных тарифах против США, администрация Трампа предостерегала китайских чиновников от такого шага.
Также чиновникам КНР заявляли, что лидер Китая Си Цзиньпин должен попросить о переговорах с Трампом.
Но Китай это не убедило - страна решила ввести ответный тариф, а просьб о звонке на уровне лидеров не было.
"На протяжении более 70 лет развитие Китая основывалось на самодостаточности и упорном труде - никогда на подачках от других, и он не боится никакого несправедливого подавления", - отмечал Си Цзиньпин.
Торговая война Китая и США
Напомним, США повысили тарифы на импорт из более чем 180 стран, включая Китай. Против Китая американские тарифы составили 34%.
Пекин практически сразу же призвал США отменить свое решение и ввел ответные тарифы.
Этот шаг не понравился президенту США Дональду Трампу. Поэтому американский лидер еще несколько раз повысил тарифы против Китая. По состоянию на сейчас они составляют 145%.
Китай продолжал отвечать. Также китайское Национальное управления по делам кино заявило, что импорт голливудских фильмов будет сокращаться.
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