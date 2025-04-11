У Трампа відмовляли Китай від відповідних тарифів, але це не спрацювало, - CNN

Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа намагалися переконати китайських чиновників не запроваджувати відповідні тарифи проти США. Але це було безуспішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними джерел видання, під час приватних переговорів за кілька годин до того, як Китай оголосив про нові відповідні тарифи проти США, адміністрація Трампа застерігала китайських чиновників від такого кроку.

Також чиновникам КНР заявляли, що лідер Китаю Сі Цзіньпін має попросити про переговори з Трампом.

Але Китай це не переконало - країна вирішила запровадити тариф у відповідь, а прохань про дзвінок на рівні лідерів не було.

"Протягом понад 70 років розвиток Китаю ґрунтувався на самодостатності та наполегливій праці - ніколи на подачках від інших, і він не боїться жодного несправедливого придушення", - зазначав Сі Цзіньпін.