Китай не сдается: Пекин ответил на 104%-ные тарифы Трампа
Китай продолжает симметрично отвечать на действия США. Взаимные пошлины достигли 104%, что делает торговлю невозможной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Правительство Китая объявило, что вводит с 10 апреля дополнительный 54%-ный тариф на импорт из США. Это соответствует дополнительным 54%-ным пошлинам, которые ввел президент США Дональд Трамп.
Правительство Китая выступило с пространным осуждением американской торговой политики, обвинив Соединенные Штаты в многолетнем протекционизме и нарушении торгового соглашения, заключенного двумя сторонами в конце первого срока президента Трампа.
Документ был опубликован информационным управлением кабинета министров Пекина через несколько часов после того, как Трамп повысил до 104% дополнительные пошлины на китайские товары, введенные им во время его второго срока.
Тарифная война
Пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Китая в размере 104% вступили в силу в 9 апреля. Тарифы выросли еще на 54% после того, как Пекин отказался снять ответные пошлины на американские товары к дедлайну, установленному Трампом.
Китай и США втянуты в цикл тарифов "око за око" вскоре после возвращения Трампа в Белый дом в январе. Президент США еще не говорил со своим китайским коллегой, президентом Си Цзиньпином, спустя более двух месяцев после его инаугурации.
Ранее Китай пообещал "бороться до конца" в тарифной войне с Трампом, назвав пошлины США шантажом.