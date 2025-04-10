Китай "ударил" по Голливуду в ответ на тарифы Трампа

Китай в рамках ответа на тарифы президента США Дональда Трампа ограничит импорт голливудских фильмов. Но существенных последствий для Голливуда это не повлечет.

Об этом сказано в заявлении китайского Национального управления по делам кино, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов", - отметило Нацуправление по делам кино.

Как рассказал в комментарии эксперт Крис Фентон, на долю голливудских фильмов приходится всего 5 % от общих кассовых сборов на китайском рынке. При этом Китай облагает эту небольшую сумму налогом в размере 50 %, прежде чем все доходы возвращаются в США.

По его словам, голливудские студии получают лишь 25 % от кассовых сборов в Китае, в то время как на других рынках они получают вдвое больше.

"Такое громкое наказание Голливуда - это беспроигрышный ход Пекина, который, несомненно, будет замечен Вашингтоном", - считает он.

Стоит заметить, что с 1994 года Китай каждый год импортировал 10 американских фильмов. В частности, популярными на китайском рынке стали "Титаник" и "Аватар". Но популярность голливудских фильмов в КНР постепенно снижается, при этом более популярными становятся отечественные фильмы.

В списке самых кассовых фильмов Китая только один импортный фильм входит в первую двадцатку - "Мстители: Финал", выручка которого составила 4,25 млрд юаней (579,83 млн долларов).