Китай "ударил" по Голливуду в ответ на тарифы Трампа
Китай в рамках ответа на тарифы президента США Дональда Трампа ограничит импорт голливудских фильмов. Но существенных последствий для Голливуда это не повлечет.
Об этом сказано в заявлении китайского Национального управления по делам кино, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов", - отметило Нацуправление по делам кино.
Как рассказал в комментарии эксперт Крис Фентон, на долю голливудских фильмов приходится всего 5 % от общих кассовых сборов на китайском рынке. При этом Китай облагает эту небольшую сумму налогом в размере 50 %, прежде чем все доходы возвращаются в США.
По его словам, голливудские студии получают лишь 25 % от кассовых сборов в Китае, в то время как на других рынках они получают вдвое больше.
"Такое громкое наказание Голливуда - это беспроигрышный ход Пекина, который, несомненно, будет замечен Вашингтоном", - считает он.
Стоит заметить, что с 1994 года Китай каждый год импортировал 10 американских фильмов. В частности, популярными на китайском рынке стали "Титаник" и "Аватар". Но популярность голливудских фильмов в КНР постепенно снижается, при этом более популярными становятся отечественные фильмы.
В списке самых кассовых фильмов Китая только один импортный фильм входит в первую двадцатку - "Мстители: Финал", выручка которого составила 4,25 млрд юаней (579,83 млн долларов).
Тарифы Трампа
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел против Китая дополнительный 34% тариф.
Из-за того, что Пекин решил ответить симметрично, США уже несколько раз повышали тарифы на китайские товары. Таким образом, по состоянию на сегодня против КНР действует 125% тариф.
По мнению министра финансов США Скотта Бессента, тарифы Китая не имеют значительных последствий для Америки.
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