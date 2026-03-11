У Трампа объяснили временное разрешение Индии на российскую нефть

"Сегодня у меня нет никаких объявлений о новых санкциях или их отмене", - сказала она.

По словам Ливитт, Индия получила временное разрешение на закупку российской нефти. Она уточнила, что соответствующее решение принимали президент США Дональд Трамп, министр финансов Скотт Бессент и команда национальной безопасности.

В Белом доме объяснили, что этот шаг связан с необходимостью перекрыть временный дефицит поставок нефти, который возник из-за ситуации с Ираном.

"Наши союзники в Индии были хорошими игроками и ранее прекратили покупать санкционированную российскую нефть. Мы временно позволили им принимать эту нефть, чтобы удовлетворить временный пробел в поставках из-за иранцев", - отметила пресс-секретарь.

В то же время она уточнила, что речь идет о российской нефти, которая уже находилась в море на момент принятия решения.

В Белом доме также отметили, что не ожидают существенной финансовой выгоды для России от этого краткосрочного решения.

"Мы не считаем, что эта краткосрочная мера принесет значительную финансовую выгоду российскому правительству", - добавила Ливитт.