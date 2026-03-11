У Трампа пояснили тимчасовий дозвіл Індії на російську нафту

"Сьогодні у мене немає жодних оголошень щодо нових санкцій чи їхнього скасування", - сказала вона.

За словами Лівітт, Індія отримала тимчасовий дозвіл на закупівлю російської нафти. Вона уточнила, що відповідне рішення ухвалювали президент США Дональд Трамп, міністр фінансів Скотт Бессент та команда національної безпеки.

У Білому домі пояснили, що цей крок пов’язаний із необхідністю перекрити тимчасовий дефіцит постачання нафти, який виник через ситуацію з Іраном.

"Наші союзники в Індії були хорошими гравцями й раніше припинили купувати санкціоновану російську нафту. Ми тимчасово дозволили їм приймати цю нафту, щоб задовольнити тимчасовий пробіл у постачанні через іранців", - зазначила речниця.

Водночас вона уточнила, що йдеться про російську нафту, яка вже перебувала в морі на момент ухвалення рішення.

У Білому домі також наголосили, що не очікують суттєвої фінансової вигоди для Росії від цього короткострокового рішення.

"Ми не вважаємо, що цей короткостроковий захід принесе значну фінансову вигоду російському уряду", - додала Лівітт.