У Трампа объяснили резкий призыв остановить войну по линии фронта в Украине

В Белом доме заявили, что Украина и Россия должны признать реалии на местах, поскольку война длится долго, много людей погибли, а терпение США "исчерпывается".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Fox News .

В частности, она отметила, что после визита на Ближний Восток, президент США Дональд Трамп три часа говорил с главой Кремля Владимир Путиным, а на следующий день столько же общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Кэролайн Ливитт объяснила резкий призыв США остановить войну по нынешней линии фронта.

"Оба разговора - и с Путиным, и с Зеленским - были уважительными, но прямыми. Президент США сказал обеим сторонам: война длиться слишком долго, слишком много невинных людей погибло. Америка устала. Хватит", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что терпение Трампа в отношении войны РФ против Украины заканчивается, поэтому странам нужно прийти к миру.

"Обе стороны должны признать реальность на земле и прийти к миру, потому что терпение Трампа и американского народа иссякает. Президент был прям и откровенен, но он никогда не сдается", - подчеркнула Ливитт.

Также пресс-секретарь Белого дома отметила успешную мирную сделку между Израилем и ХАМАС по поводу Газы, добавив, что Трамп продолжит трудится ради мира между РФ и Украиной.

"Это новая эра на Ближнем востоке, и мы надеемся, что то же самое произойдет между Россией и Украиной", - резюмировала она.