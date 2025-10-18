У Трампа объяснили резкий призыв остановить войну по линии фронта в Украине
В Белом доме заявили, что Украина и Россия должны признать реалии на местах, поскольку война длится долго, много людей погибли, а терпение США "исчерпывается".
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Fox News.
В частности, она отметила, что после визита на Ближний Восток, президент США Дональд Трамп три часа говорил с главой Кремля Владимир Путиным, а на следующий день столько же общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также Кэролайн Ливитт объяснила резкий призыв США остановить войну по нынешней линии фронта.
"Оба разговора - и с Путиным, и с Зеленским - были уважительными, но прямыми. Президент США сказал обеим сторонам: война длиться слишком долго, слишком много невинных людей погибло. Америка устала. Хватит", - заявила пресс-секретарь Белого дома.
Она добавила, что терпение Трампа в отношении войны РФ против Украины заканчивается, поэтому странам нужно прийти к миру.
"Обе стороны должны признать реальность на земле и прийти к миру, потому что терпение Трампа и американского народа иссякает. Президент был прям и откровенен, но он никогда не сдается", - подчеркнула Ливитт.
Также пресс-секретарь Белого дома отметила успешную мирную сделку между Израилем и ХАМАС по поводу Газы, добавив, что Трамп продолжит трудится ради мира между РФ и Украиной.
"Это новая эра на Ближнем востоке, и мы надеемся, что то же самое произойдет между Россией и Украиной", - резюмировала она.
Призыв Трампа остановиться по линии фронта
Напомним, вчера после встречи с Зеленским Трамп написал пост, в котором заявил о важности остановить убийства и заключить сделку о завершении войны в Украине. Он отметил, что обе стороны "должны остановится там, где сейчас".
Вскоре Зеленский вышел дать небольшой брифинг журналистам, в ходе которого согласился со словами Трампа.
Через несколько часов Трамп тоже дал короткий комментарий СМИ, в котором снова призвал Украину и РФ остановится по нынешней линии фронта.
К слову, после встречи с Трампом у Зеленского состоялся телефонный разговор с европейскими лидерами. По данным Axios, премьер-министр Британии Кир Стармер предложил поработать с США над мирной сделкой для Украины, которая будет составлена по аналогии мирного плана Трампа для Газы.